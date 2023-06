PENNSYLVANIA (WHTM) – Native plants are those that grew in a location prior to the colonization of an area by European settlers. Because these plants have grown accustomed to the environment, they are easier to take care of.

There are a total of 2,100 native Pennsylvania plants. These are the perennial, meaning they live for more than two years, native plants suggested by Penn State.

Plants

Columbine (Aquilegia canadensis)

Wild ginger (Asarum canadense)

Butterfly weed (Asclepias tuberosa)

White wood aster (Aster divaricatus)

New England aster (Aster novae-angliae)

Aromatic aster (Aster oblongifolius)

Blue wild indigo (Baptista australis)

Turtlehead (Chelone glabra)

Green-and-gold (Chrysogonum virginianum)

Bugbane, Black cohosh (Cimicifuga racemosa)

Tall coreopsis (Coreopsis tripteris)

Wild bleeding heart (Dicentra eximia)

Joe-pye weed (Eupatorium fistulosum)

Wild geranium, Cranesbill (Geranium maculatum)

Common sneezeweed (Helenium autumnale)

Narrow-leaved sunflower, Swamp sunflower (Helianthus angustifolius)

Ox-eye sunflower, False sunflower (Heliopsis helianthoides)

Alumroot (Heuchera americana)

Dwarf crested iris (Iris cristata)

Marsh blazing star, Gayfeather (Liatris spicata)

Turk’s cap lily, Michigan lily (Lilium michiganense)

Great blue lobelia (Lobelia siphilitica)

Virginia bluebells (Mertensia virginica)

Beebalm, Oswego tea (Monarda didyma)

Wild bergamot, Horsemint, Beebalm (Monarda fistulosa)

Beardtongue (Penstemon digitalis)

Summer phlox,Perennial phlox (Phlox paniculata)

Jacob’s ladder,Greek valerian (Polemonium reptans)

Solomon’s seal (Polygonatum biflorum)

Slender mountain mint (Pycanthemum tenuifolium)

Black-eye Susan, Orange coneflower (Rudbeckia fulgida)

Golden ragwort (Senecio aureus)

Narrow-leaved blue-eyed grass (Sisyrinchium angustifolium)

False solomon’s seal, False spikenard (Smilacina racemosa)

Showy goldenrod (Solidago speciosa)

Foam flower (Tiarella cordifolia)

New York ironweed (Vernonia noveboracensis)

Culver’s root (Veronicastrum virginicum)

Grasses