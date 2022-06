HARRISBURG, Pa. (WHTM) — La ciudad de Harrisburg anuncio “nuevas oportunidades” de vivienda. El antiguo edificio del ejército de salvación en el centro de la ciudad está siendo transformado. Midtown Lofts pronto se convertirá en un lugar donde familias podrán crear recuerdos y llamar hogar. La alcaldesa Wanda Williams dice que encontrar una vivienda asequible ha sido un gran desafío para muchos, especialmente por los costos. Estos “lofts” viene con nueva plomería, electricidad y mucho más. La construcción va a durar ocho meses.

También durante el noticiero de hoy – Al Día con abc27 –lo ultimo de “Family Farm Days “como es conocido en inglés . Finalmente regresa a Oregon Dairy en Lancaster. La pandemia puso un freno a la diversión y las muestras gratuitas, pero una vez más puedes probar el famoso helado de Oregon Dairy. Hay mucha maquinaria agrícola para ver y tocar. Es una oportunidad de disfrutar de la vida campesina y aprender más sobre el origen de nuestros alimentos. Mañana continua de 10 a 7 y el jueves de 10 a 4.

Su pronóstico del tiempo local más preciso. Hoy, mañana y el viernes habrá una máxima de 88 grados. Se espera tormentas ligeras el jueves. Pero si estás esperando un alivio de este calor, el sábado y el domingo llegará sus plegarias porque estará más agradable.

