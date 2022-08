HARRISBURG, Pa. (WHTM) — Un juez ha mandado a tres condados de Pensilvania que cuenten las papeletas por correo sin fecha que recibieron para la primaria del 17 de mayo.

Esos condados son los condados de lancaster, berks y fayette. La decisión llegó más de un mes después de que la administración del Gobenador Tom Wolf (D) presentó una demanda contra las juntas electorales de los condados para obligarlas a contar las papeletas sin fecha y certificar sus resultados.

Los condados tienen hasta el miércoles para presentar los resultados finales. La ley exige a los votantes fechar los sobres. Pero un juez del tribunal del estado so puso de acuerdo con la administración wolf en que la falta de fecha era una irregularidad menor – y no debe resultar en que esos votos no se cuenten.