CONDADO DE LANCASTER, Pa. (WHTM) — La primera audiencia en la corte se ha realizado en una demanda electoral que involucra al condado de Lancaster.

El estado está demandando a Lancaster, junto con los condados de Berks y Fayette, que cuenten las boletas enviadas por correo que no fueron fechadas por el votante. La fecha es requerida.

Pero el estado dice que no contar los votos hace mas daño que contarlos. El punto de la demanda son las futuras elecciones ya que porque los votos no contados en el condado de Lancaster esta vez no afectarían los resultados de la última elección.

