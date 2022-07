Pensilvania ahora tiene 58 casos confirmados — la viruela del mono no es un virus nuevo, pero verlo propagarse fuera del continente Africano si es. Los funcionarios de salud dicen que aunque no se propaga tan rápidamente como covid y no es probable que tenga casi el mismo impacto generalizado, aún hay que estar atentos. Este virus necesita un contacto íntimo y prolongada piel a piel para propagarse.

También durante el noticiero de hoy – al día con abc27 — equipos HazMat tuvieron que limpiar un liqueo en Lancaster. Un camión que transportaba baterías empezó a regar ácido en plena calle. Esto ocurrió alrededor del mediodía en las calles North Broad y East King.

Su pronóstico del tiempo local más preciso, hoy soleado, con una máxima de 94 grados. Seguimos bajo aviso de calor toda la semana.