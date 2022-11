(WHTM) — La Corte Suprema de Pensilvania acaba de ordenar a los condados no contar las papeletas de votación por correo que tengan fechas incorrectas o que no tengan fecha en sus sobres. La administración de Wolf ha insistido que las papeletas enviadas por correo sin fecha o con fecha incorrecta deben ser contadas, pero el tribunal superior dice que la ley estatal dice claramente que deben ser firmados y fechados, por lo tanto, no pueden aceptarse. Pero el tribunal dice que está dividido en igualdad, 3-3, en cuanto a si no contar esas papeletas viola la ley federal, así que está ordenando a los condados que dejen a un lado y preserven esas papeletas.

También durante el noticiero – Al Día con abc27 – US News y World Report dice que Pensilvania Central es un lugar fantástico para retirarse. De hecho, la publicación nombró a Lancaster el mejor lugar para jubilados en todo el país. Subió cuatro puntajes para llevarse la corona, gracias a su atención médica, impuestos de jubilación y puntajes de felicidad. Harrisburg está detrás de Lancaster en la posición número 2 en todo el país.

Su pronóstico del tiempo local más preciso, hoy soleado, con una máxima de 70 grados.