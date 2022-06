Latino Connection focuses on reaching diverse and underserved communities and you can get an update on the state of the Latino population in Pennsylvania at their State of the Union event.

¡Recibe noticias locales y el pronóstico del tiempo directamente en tu buzón de email! Regístrate aquí para recibir los boletines diarias de AL DÍA CON ABC27.

Hear more about the event and the work that Latino Connection does for their community.