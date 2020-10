Octubre es el mes de Conciencia sobre la Violencia Doméstica. Tristemente, una de las consecuencias de la pandemia ha sido el aumento de casos de violencia doméstica.

Dan Casarella, presentador del podcast "Out of Love" está tomando medidas para ayudar en la lucha. Este viernes, octobre 2, él lanzará un álbum de música del cual apoyará la organización Women Against Abuse.