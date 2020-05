Cuando “quédate en casa” suena a “prisión domiciliaria”

DETROIT (AP) — El coronavirus no sólo ha afectado mucho más a hispanos y afroamericanos en Estados Unidos en cuanto a la cantidad de enfermos, sino también en cuanto a las repercusiones económicas, reveló un sondeo de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.

El estudio halló que 61% de los hispanos estadounidenses han sufrido repercusiones económicas a raíz del brote, como pérdida de empleos, ausencias no pagadas, recortes salariales u horarios reducidos. Esa cifra se compara con un 46% de los estadounidenses en general. Un 37% de los hispanos y un 27% de los negros no han podido pagar por lo menos una de sus facturas como resultado de la crisis. Entre los blancos el porcentaje es de 17%.