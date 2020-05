Gob. Wolf anuncia el reabrir de 24 condos empesando el 8 de mayo

Pennsylvania ha empezado el comienzo de reabrir después de un mes y medio de un cierre de estado.

Viernes, el Gobernador Tom Wolf anunció el recubrimiento de 24 condados en las regiones de norte oeste y norte central del estado empezando el 8 de mayo.

El proceso será manejado en tres etapas: rojo, amarillo y verde

Hasta el dia de hoy, todo el estado está bajo etapa rojo.

Los condados “que moverán la etapa amarilla son: Bradford, Cameron, Centre, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Elk, Erie, Forest, Jefferson, Lawrence, Lycoming, McKean, Mercer, Montour, Northumberland, Potter, Snyder, Sullivan, Tioga, Union, Venango, and Warren.

Los condados fueron declarado listo para reabrir — etapa amarilla — por que casos de COVID-19 fueron menos de 50 por cada 100,000 residentes durante el tiempo de 14 días. Otros factores serán tener la capacidad de tener pruebas de COVID-19 y monitorear la densidad de población apropiada para contener el contagio del virus.

En el tránsito de etapa amarilla, restricciones serán levantado gradualmente. Eso significa que algunos negocios abrieron, pero actividades considerado de alto riesgo continuara ser restrictivo. Escuelas seguirán cerrado y restaurantes serán limitado a “take out” o “delivery.” Tiendas minoristas podrán reabrir pero con mucha precaución por clientes y trabajadores.

Todavía se prohíbe estar en reuniones grandes, gimnasios, casinos, teatros y lugares recreativos interiors, bienestar, y de entretenimiento.

Cuando regiones alcanza la etapa de verde, la orden de quedarse en casa será mayormente levantada, con la excepción de seguir las instrucciones del CDC y el Departamento de Salud. Por ejemplo, el uso de mascarillas o cubre bocas universalmente.

En este momento, hospitales pueden “schedule elective surgeries.” Algunas actividades como el golf, “camp” y marinas pueden “resume.”

Trabajadores de construcción también pueden regresar a sus trabajos. El gobernador “issued guidance developed by the General Contractors Association of Pennsylvania.”