Lo último en la pandemia: miercoles

El Departamento de Salud de Pennsylvania anuncio jueves el aumento de 1,145 casos positivos de COVID-19, trayendo el total de casos a 26,490. En los 67 condados del estado hay casos de coronavirus. Además, el departamento anuncio el aumento de 63 muertes nuevas entre esos casos, trayendo el total a 647.

Eso es una disminución en la tasa de nuevos casos por 220 desde lunes cuando los casos llegaron a 1,366 casos positivos de COVID-19. La semana pasada, la cantidad de nuevos casos bajo cuatro días corridos y después aumento de domingo a lunes.

Información específica a los condados se puede encontrar aquí. Personas que están contagiando están en aislamiento en sus casas o en el hospital.There are 111,094 patients who have tested negative to date. Of the patients who have tested positive to date the age breakdown is as follows:

Hay 111,094 pacientes quienes han probado negativo al examen de COVID-19. De los pacientes que han probado positivo hasta la fecha, el desglose por edad es como sigue:

Menos del 1% son personas entre 0-4;

Casi 1% son personas entre 5-12;

1% son personas entre 13-18;

6% son personas entre 19-24;

40% son personas entre 25-49;

Casi 29% son personas entre 50-64; y

22% son personas de 65 o mas.

La mayoria de pacientes hospitalizados tienen 65 años o más. La mayoria de muertes han ocurrido en pacientes 65 años o más. Ninguna de las muertas han sido pediátrico. Más datos se pueden encontrar aqui.

Negocias que no son esencial siguen cerrado. Escuelas en el estado está cerrado indefinidamente. El condado sigue bajo el mandato de quedarse en casa.

Consejos para prevenir la propagación del COVID-19: