Lo último en la pandemia: miércoles

El impacto en Pennsylvania :

De acuerda a Johns Hopkins University, hay 4,994 casos confirmado en Pennsylvania, incluyendo 67 muertes. Cinco de esas muertes han ocurrido en centro Pennsylvania con tres en el condado de Lancaster, uno en el condado de Dauphin, y uno en el condado de Cumberland.

Hay 332 casos confirmados en centro Pennsylvania:

9 en el condado de Adams

36 en el condado de Cumberland

45 en el condado de Dauphin

19 en el condado de Franklin

3 en el condado de Juniata

123 en el condado de Lancaster

28 en el condado de Lebanon

2 en el condado de Mifflin

1 en el condado de Perry

66 en el condado de York

El impacto nacional:

De acuerda a Johns Hopkins University, hay 189,624 casos confirmado en los Estados Unidos, incluyendo 4,080 muertes.

According to Johns Hopkins University, there are 189,624 confirmed cases nationwide including 4,080 deaths.