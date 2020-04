Lo último en la pandemia: viernes

WASHINGTON (AP) — Un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que la mayoría de los votantes republicanos y demócratas por igual aprueban la manera como gobiernos estatales y municipales hacen frente al brote del nuevo coronavirus. Menos de la mitad de los estadounidenses da la misma respuesta respecto al gobierno federal y al presidente Donald Trump, opiniones motivadas por enfoques profundamente partidistas sobre el presidente y su gobierno.

Entre los resultados de la encuesta, realizada del 26 al 29 de marzo entre adultos estadounidenses, destacan los siguientes: