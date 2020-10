Preguntas y Respuestas: Conciencia sobre la violencia doméstica; podcast host uses power of music to help raise awareness for domestic violence

Octubre es el mes de Conciencia sobre la Violencia Doméstica. Tristemente, una de las consecuencias de la pandemia ha sido el aumento de casos de violencia doméstica.

Dan Casarella, presentador del podcast “Out of Love” está tomando medidas para ayudar en la lucha. Este viernes, octobre 2, él lanzará un álbum de música del cual apoyará la organización Women Against Abuse.

En una nueva entrevista, Dan nos contó los detalles.

October is Domestic Violence Awareness Month. Sadly, domestic violence cases have increased as during the coronavirus pandemic.

Dan Casarella, host of the podcast “Out of Love” is taking steps in the fight against abuse. This Friday, he will a release a music album benefitting the organization Women Against Abuse.

We recently caught up with Dan to get the details.