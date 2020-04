Secretaria de salud firma orden de usar mascarillas obligatoriamente

HARRISBURG, Pa. (WHTM) - El Departamento de Salud de Pennsylvania anuncio jueves el aumento de 1,245 casos positivos de COVID-19, trayendo el total de casos a 27,735. En los 67 condados del estado hay casos de coronavirus. Además, el departamento anuncio el aumento de 60 muertes nuevas entre esos casos, trayendo el total a 707.

Información específica a los condados se puede encontrar aquí. Personas que están contagiando están en aislamiento en sus casas o en el hospital.There are 111,094 patients who have tested negative to date. Of the patients who have tested positive to date the age breakdown is as follows: