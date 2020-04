Tips y consejos para combatir COVID-19

HARRISBURG, Pa. (WHTM) – Casos nuevos de coronavirus continua de aumentar día a día. Es importante recordar que la pandemia se puede detener si tienes en cuenta estos consejos sobre la enfermedad.

?Que es la enfermedad del coronavirus? La enfermedad del coronavirus es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. Los síntomas de coronavirus son fiebre, y dificultad para respirar. Para poder protegerse, los más importante es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos sin lavar. Lavarse las manos frecuentemente con agua jabón por al menos 20 segundos.”

?Por qué es importante practicar la distancia social? COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa. La distancia social debe ser 6 pies o 2 metros de distancia entre las personas. Es muy importante que hagamos esto por que en este momento no tenemos una vacuna o una cura contra la coronavirus. La prevención es esencial para que evitar que el virus se sigue regando en nuestras comunidades y familias. En Pennsylvania, el mandato del Gobernador Tom Wolf es de que nos quedemos en nuestras casas para evitar el contagio del coronavirus.

?Que debemos hacer para mantener el bienestar durante tiempo de cuarentena? Lo importante es mantener la calma y organizarse bien. Comer de manera sana y mantener el ejercicio también es muy importante. En Pennsylvania, las escuelas han cancelado por el resto del año escolar. Es recomendado que niños continúen su instrucción educacional a través de computadoras y trabajo que se puede hacer desde la casa.

?Debemos usar mascarillas y cubrebocas? El gobernador en el estado de Pennsylvania pidió empezar usar mascarillas y cubrebocas. Es importante cubrirse la nariz y la boca cuando al salir a supermercado o la farmacia o cuando vayan a revisar personas mayores. Es muy importante cubrirse la nariz y la boca para no contagiar a otras personas si usted tienes el virus pero no tienes síntomas, o para que otras personas no lo contagie también.