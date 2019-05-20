NWS issues tornado warning for York County
YORK, Pa. (WHTM) - The National Weather Service has issued a tornado warning for York County.
Here is the alert sent:
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE PA HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... CENTRAL YORK COUNTY IN SOUTH CENTRAL PENNSYLVANIA... * UNTIL 700 PM EDT. * AT 634 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR MANCHESTER, MOVING EAST AT 20 MPH. HAZARD...TORNADO AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...TREE DAMAGE WILL OCCUR. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES IS LIKELY. FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... YORK, EMIGSVILLE, MANCHESTER, NORTH YORK AND GRANTLEY AROUND 640 PM EDT. SPRY, MOUNT WOLF, STONYBROOK-WILSHIRE, VALLEY VIEW, EAST YORK AND TYLER RUN-QUEENS GATE AROUND 650 PM EDT. HALLAM, YORKLYN, YORKANA AND WRIGHTSVILLE AROUND 700 PM EDT. OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE YORK HAVEN, EAST PROSPECT, YORK COLLEGE OF PENNSYLVANIA AND PENN STATE YORK. THIS INCLUDES INTERSTATE 83 FROM MILE MARKERS 15 TO 31. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. && TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...1.25IN