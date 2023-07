(STACKER) — Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in Pennsylvania using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.

#50. Juniata County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 611.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 435.9

#49. Lehigh County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 612.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.1

#48. Lebanon County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 614.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 448.8

#47. Butler County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 626.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 454.9

#46. Erie County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 627.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 480.2

#45. Snyder County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 627.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 461.9

#44. Huntingdon County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 645.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 447.9

#43. Allegheny County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 645.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.6

#42. Perry County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 646.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 474.3

#41. Monroe County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 650.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 486.0

#40. Adams County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 454.2

#39. Forest County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 664.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 423.3

#38. Clearfield County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 668.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 456.4

#37. Bucks County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 670.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 479.1

#36. Lycoming County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 674.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.7

#35. Tioga County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 676.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 444.6

#34. Crawford County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 677.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 468.4

#33. Fayette County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 680.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 458.7

#32. Westmoreland County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 681.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 436.3

#31. Greene County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 686.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 504.6

#30. Bradford County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 688.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 470.6

#29. Lackawanna County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 688.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 494.9

#28. Jefferson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 692.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 474.3

#27. Columbia County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 694.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 505.8

#26. Mifflin County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 694.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.8

#25. Wayne County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 697.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 422.5

#24. Northampton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 698.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 512.4

#23. Mercer County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 709.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 472.7

#22. Susquehanna County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 709.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 446.5

#21. Potter County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 710.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 449.8

#20. Lawrence County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 712.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.7

#19. Wyoming County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 715.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 483.1

#18. Beaver County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 715.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 478.1

#17. Luzerne County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 715.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 511.1

#16. Blair County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 716.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 494.0

#15. Washington County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 721.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 496.7

#14. Bedford County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 724.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 467.3

#13. Carbon County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 724.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 478.6

#12. Somerset County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 727.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.7

#11. Pike County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 741.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 472.3

#10. Armstrong County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 742.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 483.9

#9. Venango County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 743.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 481.4

#8. Cambria County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 747.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 484.9

#7. Elk County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 749.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 485.0

#6. Warren County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 754.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 480.6

#5. Northumberland County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 756.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 505.7

#4. Schuylkill County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 772.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 526.8

#3. Montour County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 796.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 550.5

#2. Sullivan County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 911.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 483.2

#1. Cameron County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 921.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 509.1