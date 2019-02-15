HARRISBURG UNIVERSITY HAS COME OUT OF THE GATE GETTING NATIONAL ATTENTION FOR THEIR ESPORTS PROGRAM
HARRISBURG WANTS TO BE KNOWN AS THE HUB OF COLLEGIATE ESPORTS….
AND TODAY THE UNIVERSITY ANNOUNCED IT WILL HOST THE 2019 NATIONAL CONVENTION OF COLLEGIATE ESPORTS..
THIS IS AN EVENT ATTRACTING UNIVERSITIES FROM ACROSS THE COUNTRY WHO WANT TO START PROGRAMS… OR CONTINUE TO GROW THEIR CURRENT TEAMS….
WHEN HARRISBURG JOINED THE ESPORTS SCENE… IT WAS THE 50TH SCHOOL IN THE COUNTRY WITH A PROGRAM… AND IN LESS THAN 2 YEARS NOW THERE ARE OVER 125 SCHOOLS OFFERING PROGRAMS….
DECIDING TO HOST THE NATIONAL CONVENTION IN HARRISBURG WILL SHOW OFF HARRISBURG UNIVERSITIES INVESTMENT IN THE ESPORTS SCENE…
ESports convention coming to Harrisburg
HARRISBURG UNIVERSITY HAS COME OUT OF THE GATE GETTING NATIONAL ATTENTION FOR THEIR ESPORTS PROGRAM