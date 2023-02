(WHTM) — One of the biggest and most exciting days on the wrestling calendar took place between Spring Grove and Central Dauphin East as District III crowned individual wrestling champions on Saturday afternoon.

See below for a full list of District III winners in both 3A and 2A:

District III 3A Individual Wrestling Champions

107 – Thunder Beard (Central Dauphin) DEC Mckaden Speece (Wilson) 3-2

114 – Kaedyn Williams (Manheim Township) TF Braxton Keiffer (Manheim Central) 15-0 4:28

121 – Dean Houser (Daniel Boone) F James Garcia (Wilson), 3:44

127 – Tyler Adams (York Suburban) DEC Seamus Mack (Hempfield), 5-2

133 – Jared Fulton (Solanco) DEC Rocco Fratelli (Northern), 3-2

139 – Elias Long (Central York) MD Gabriel Pecaitis (Gettysburg), 11-1

145 – Matt Repos (Central Dauphin) MD Aiden Swann (Cocalico), 8-0

152 – Ryan Garvick (Central Dauphin) DEC Michael Duggan (Boiling Springs), 4-1

160 – Dominic Frontino (Shippensburg) TF Brett Barbush (Manheim Central), 16-0 3:32

172 – Kevin Olavarria (J.P. McCaskey) DEC Macon Myers (Central York), 8-4

189 – Tucker Hogan (Daniel Boone) DEC Cole Bartram (Northern), 5-3

215 – Jose Garcia (J.P. McCaskey) F Zach Evans (Chambersburg), 3:22

285 – Layton Schmick (Carlisle) F Nicholai Brotzman (Donegal), 3:37

District III 2A Individual Wrestling Champions

107 – Aaron Seidel (Northern Lebanon) MD Will Detar (Trinity), 13-0

114 – Mason Mclendon (Susquenita) MD Sam Wolford (Northern Lebanon), 12-0

121 – Jackson Rush (West Perry) DEC Gunnar Maciejewski (Berks Catholic), 7-3

127 – Marvin Armistead (Berks Catholic) DEC Hayden Yacoviello-andrus (Bermudian Springs), 6-3

133 – Noah Doi (Camp Hill) DEC Blain Puchalsky (West Perry), 8-4

139 – Ian Vitalo (Schuylkill Valley) DEC Devon Ponce (Biglerville), 7-1

145 – Ryan Lawler (Bishop McDevitt) TF Tucker Seidel (West Perry), 15-0 4:52

152 – Nolen Zeigler (West Perry) DEC Carmine Lenzi (Berks Catholic), 2-0 SV

160 – Jagger Gray (Trinity) DEC Justice Hockenberry-folk (West Perry), 6-2

172 – Lucas Lawler (Bishop McDevitt) DEC Gabriel Davis (Berks Catholic), 5-0

189 – Jakob Gilfoil (Bishop McDevitt) F Clayton Erb (Northern Lebanon), 1:52

215 – Brody Kline (Berks Catholic) DEC Owen Hutchinson (Big Spring), 3-1 SV

285 – Riley Robell (Bishop McDevitt) F Owen Reber (Berks Catholic), 1:27