HERSHEY, Pa. (WHTM) — The first rounds of the AA/AAA PIAA State Individual Wrestling Tournament are in the books. The tournament runs from March 10-12 at the GIANT Center in Hershey.

Below is a list of results from the first round of the tournament.

AA First Round Results

106 Weight Class

Aaron Seidel (Northern Lebanon) tf Jacob Sombronski (United) 15-0 at 4:34

Parker Sentipal (Burgettstown) d Major Lewis (Trinity) 6-0

113 Weight Class

Gavin Bradley (Athens Area) md Mason McLendon (Susquenita) 16-5

Deven Jackson (West Perry) d Blake Sassaman (Danville) 8-1

120 Weight Class

Coen Bainey (Bald Eagle) d Eric Howe (Lancaster Catholic) 7-2

Chris Vargo (Bentworth) f Jackson Rush (West Perry) 0:43

126 Weight Class

Scott Johnson (Muncy) md Eli Bounds (Boiling Springs) 17-3

Trent Hoover (Penn Cambria) f Cameron Mingee (Littlestown) 1:25

Mark Palmer (Brockway) tf Noah Doi (Camp Hill) 17-1 at 3:57

132 Weight Class

Ethan Kolb (Benton) d Christian Doi (Camp Hill) 1-0

138 Weight Class

Kobin Karper (Boiling Springs) d Jamison Poklembo (Mt. Pleasant) 2-1

145 Weight Class

Story Buchanan (Girard) won by forfeit over Jakob Gilfoil (Bishop McDevitt)

152 Weight Class

Michael Duggan (Boiling Springs) d Cooper Price (Wyoming Area) 2-0

Justice Hockenberry-Folk (West Perry) sv Karter Rude (Athens Area) 5-2

Andrew Christie (Bishop McDevitt) d Deegan Ross (Lackawanna Trail) 5-1

160 Weight Class

Ty Nixon (Muncy) f Caden Droege (Lancaster Catholic) 1:12

Ganon Smith (Newport) f Troy Bingaman (Mifflinburg) 2:22

Anthony Glessner (Bishop McDevitt) d Robert Schneider (Lackawanna Trail) 2-0

172 Weight Class

Rune Lawrence (Frazier) f Lucas Lawler (Bishop McDevitt) 1:38

189 Weight Class

Hadyn Packer (Jersey Shore) f Kade Werner (Bishop McDevitt) 1:02

Isaac Cory (Montoursville) f Tucker Paynter (Trinity) 1:13

215 Weight Class

Brad Morrison (West Perry) f Cael Black (Eisenhower) 2:41

285 Weight Class

Riley Robell (Bishop McDevitt) f Cooper Lingenfelter (Bedford) 1:08

AAA First Round Results

106 Weight Class

Tyler Kapusta (Franklin Regional) d Liam Flanagan (Central Dauphin) 2-1

113 Weight Class

Kaedyn Williams (Manheim Township) md Brady Joling (Chartiers Valley) 12-1

Tyler Chappell (Seneca Valley) d Travis Clawson (Penn Manor) 4-2

Nico Tocci (Warwick) f Brandon Dami (Canon-McMillan) 0:48

120 Weight Class

Mason Leiphart (Dover) md Gabriel Pecaitis (Gettysburg) 14-1

Kamdyn Williams (Manheim Township) md Gavin Sheridan (Boyertown) 11-3

126 Weight Class

Karl Shindledecker (Chambersburg) md Oliver Fairchild (Easton) 10-0

Brady Collins (Clearfield) d Josh Hillard (Manheim Township) 10-4

132 Weight Class

Braden Bower (Williamsport) md Ivan Vega (Spring Grove) 10-0

Matt Repos (Central Dauphin) d Jared Fulton (Solanco) 5-0

138 Weight Class

Lonzy Vielma (Connellsville) d Aliazer Alicea (Manheim Township) 3-2

Dominic Findora (Downingtown West) f Carter Davis (Central York) 3:32

145 Weight Class

Finn Solomon (Franklin Regional) f Aiden Swann (Cocalico) 1:57

152 Weight Class

Dominic Frontino (Shippensburg) md Jake Dailey (Beth Catholic) 12-2

Caden Dobbins (Dallastown) d Mason Stein (Central Bucks East) 4-0

Griffin Gonzalez (Lebanon) md Dagen Condomitti (Northampton) 11-2

160 Weight Class

Ryan Garvick (Central Dauphin) d Adrian Gacek (Parkland) 4-2

172 Weight Class

Kevin Olavarria (Manheim Township) d Marek Seaman (WC Rustin) 7-2

189 Weight Class

Sam DiTrolio (Garnet Valley) f James Ellis (Ephrata) 1:17

Carter Chamberlain (Clearfield) d Aiden Hight (Chambersburg) 9-3

215 Weight Class

Carl DiGiorgio (Central Bucks West) f Jose Garcia (JP McCaskey) 0:52

Samuel Rodriguez (Gettysburg) md Aden Roe (Council Rock North) 14-6

Anson Wagner (Mifflin County) d Travis Armstrong (CD East) 8-2

285 Weight Class

Trevor Gallagher (Gettysburg) f Trevor Gitski (Emmaus) 1:09

Matthew Cruise (Easton) d Layton Schmick (Carlisle) 2-1

Oliver Billotte (Clearfield) d Ben Stewart (Central Dauphin) 7-0

