The NBA released its restart schedule on Friday night. The Sixers will play its eight regular season games starting August 1.

The Sixers schedule looks like this for Disney World:

Indiana (Aug. 1, 7 p.m.)

San Antonio (Aug. 3, 8 p.m.)

Washington (Aug. 5, 4 p.m.)

Orlando (Aug. 7, 7:30 p.m.)

Portland (Aug. 9, 6:30 p.m.)

Phoenix (Aug. 11, 4:30 p.m.)

Toronto (Aug. 12, 6:30 p.m.)

Houston (Aug. 14, TBD)