Penn State women’s soccer picked as favorite in Big Ten

The Penn State women’s soccer team is getting some preseason praise from the Big Ten coaches.

The Nittany Lions landed at No. 1 in the Big Ten preseason coaches poll released Monday. Following Penn State is Rutgers and Wisconsin.

Three Penn State players earned preseason honors as well: GK Amanda Dennis and defenders Ellie Dean and Kaleigh Riehl.

Penn State will host No. 3 Stanford Friday night at 7 p.m.

2019 BIG TEN WOMEN’S SOCCER PRESEASON POLL

1. Penn State

2. Rutgers

3. Wisconsin

4. Ohio State

5. Michigan

6. Minnesota

7. Nebraska

8. Illinois

9. Northwestern

10. Iowa

11. Purdue

12. Indiana

13. Maryland

14. Michigan State

2019 BIG TEN WOMEN’S SOCCER PRESEASON HONORS LIST

Alicia Barker, Sr., D, Illinois

Jaelyn Cunningham, Sr., GK, Illinois

Arianna Veland, Sr., M, Illinois

Chandra Davidson, Sr., F, Indiana

Avery Lockwood, Fr., M, Indiana

Oliwia Wos, So., D, Indiana

Devin Burns, Sr., F, Iowa

Riley Whitaker, So., D, Iowa

Natalie Winters, Sr., M, Iowa

Malikae Dayes, Jr., M/D, Maryland

Mikayla Dayes, Jr., F, Maryland

Alyssa Poarch, So., F, Maryland

Hillary Beall, Jr., GK, Michigan

Nicki Hernandez, Jr., F, Michigan

Sarah Stratigakis, Jr., M, Michigan

Camryn Evans, So., F, Michigan State

Michaela Kovacs, Sr., D, Michigan State

Bria Schrotenboer, Fr., D, Michigan State

Nikki Albrecht, Sr., D, Minnesota

Athena Kuehn, Jr., M, Minnesota

Celina Nummerdor, Jr., M, Minnesota

Meg Brandt, Sr., M/F, Nebraska

Sinclaire Miramontez, Sr., D, Nebraska

Savanah Uveges, Sr., M, Nebraska

Regan Steigleder, Jr., M, Northwestern

Julietta Thron, So., D, Northwestern

Mackenzie Wood, So., GK, Northwestern

Alyssa Baumbick, Jr., D, Ohio State

Izzy Rodriguez, Jr., D, Ohio State

Jordan Silkowitz, Fr., GK, Ohio State

Amanda Dennis, Sr., GK, Penn State

Ellie Jean, Sr., D, Penn State

Kaleigh Riehl, Sr., D, Penn State

Sarah Clark, Jr., M, Purdue

Skylurr Patrick, So., D, Purdue

Grace Walsh, So., D, Purdue

Amirah Ali, Jr., F, Rutgers

Meagan McClelland, So., GK, Rutgers

Chantelle Swaby, Sr., D, Rutgers

Cameron Murtha, Jr., F, Wisconsin

Dani Rhodes, Sr., F, Wisconsin

Claire Shea, Jr., D, Wisconsin