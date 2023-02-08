Brett and Dan look at the Super Bowl matchup between the Eagles and Chiefs, plus their takes on some fun prop bets. Their bosses also stop by for a friendly back and forth about their favorite teams squaring off in the big game.
SUPER BOWL LVII PROP BETS – COURTESY COVERS.COM
- LENGTH OF THE NATION ANTHEM (IN SECONDS): O/U 125.5
BRETT UNDER DAN UNDER
- COIN TOSS: HEADS / TAILS:
BRETT TAILS DAN HEADS
- WHICH TEAM WILL SCORE FIRST?
BRETT EAGLES DAN EAGLES
- WHICH SONG WIL BE PERFORMED FISRT AT THE HALFTIME SHOW?
BRETT “UMBREALLA” DAN “WHERE HAVE YOU BEEN”
- WILL ANYONE ACCOMPANY RIHANNA ON STAGE TO PERFORM A SONG WITH HER?
BRETT YES DAN YES
- HOW MANY SONGS WILL BE PLAYED DURING THE HALFTIME SHOW: O/U 9.5
BRETT UNDER DAN OVER
- WHO WILL HAVE MORE PASSING YARDS?
BRETT MAHOMMES DAN MAHOMMES
- WHO WILL HAVE MORE RUSHING YARDS?
BRETT MILES SANDERS DAN ISIAH PACHECO
- WHO WILL HAVE THE MOST RECEIVING YARDS?
BRETT DEVONTA SMITH DAN TRAVIS KELCE
- WHAT COLOR WILL THE LIQUID POURED ON THE WINNING HEAD COACH BE?
BRETT CLEAR(WATER) DAN LIME/GREEN/YELLOW
- COMBINDED TOTAL POINTS: O/U 51
BRETT OVER DAN UNDER
- LONGEST FIELD GOAL MADE: O/U 47.5
BRETT OVER DAN OVER
- PATRICK MAHOMMES TOTAL PASSING YARDS: O/U 298.5
BRETT UNDER DAN OVER
- JALEN HURTS TOTAL PASSING YARDS: O/U 239.5
BRETT OVER DAN OVER
- MVP WINNER?
BRETT JALEN HURTS DAN JALEN HURTS
TIE BREAKER – TOTAL POINTS SCORED?
BRETT 34-27 (61) DAN 35-28 (63)
**All odds from Caesars Sportsbook as 2/8/23**