Brett and Dan look at the Super Bowl matchup between the Eagles and Chiefs, plus their takes on some fun prop bets. Their bosses also stop by for a friendly back and forth about their favorite teams squaring off in the big game.

SUPER BOWL LVII PROP BETS – COURTESY COVERS.COM

  1. LENGTH OF THE NATION ANTHEM (IN SECONDS):  O/U 125.5

BRETT UNDER                         DAN UNDER

  1. COIN TOSS: HEADS / TAILS:

BRETT TAILS                            DAN HEADS

  1. WHICH TEAM WILL SCORE FIRST?

BRETT EAGLES                        DAN EAGLES

  1. WHICH SONG WIL BE PERFORMED FISRT AT THE HALFTIME SHOW?

BRETT “UMBREALLA” DAN “WHERE HAVE YOU BEEN”

  1. WILL ANYONE ACCOMPANY RIHANNA ON STAGE TO PERFORM A SONG WITH HER?

BRETT YES                               DAN YES

  1. HOW MANY SONGS WILL BE PLAYED DURING THE HALFTIME SHOW: O/U 9.5

BRETT UNDER                         DAN OVER

  1. WHO WILL HAVE MORE PASSING YARDS?

BRETT MAHOMMES               DAN MAHOMMES

  1. WHO WILL HAVE MORE RUSHING YARDS?

BRETT MILES SANDERS                      DAN ISIAH PACHECO

  1. WHO WILL HAVE THE MOST RECEIVING YARDS?

BRETT DEVONTA SMITH                    DAN TRAVIS KELCE

  1. WHAT COLOR WILL THE LIQUID POURED ON THE WINNING HEAD COACH BE?

BRETT CLEAR(WATER)                       DAN LIME/GREEN/YELLOW

  1. COMBINDED TOTAL POINTS: O/U 51

BRETT OVER                           DAN UNDER

  1. LONGEST FIELD GOAL MADE: O/U 47.5

BRETT OVER                           DAN OVER

  1. PATRICK MAHOMMES TOTAL PASSING YARDS: O/U 298.5

BRETT UNDER                         DAN OVER

  1. JALEN HURTS TOTAL PASSING YARDS: O/U 239.5

BRETT OVER                           DAN OVER

  1. MVP WINNER?

BRETT JALEN HURTS               DAN JALEN HURTS

TIE BREAKER – TOTAL POINTS SCORED?

                        BRETT 34-27 (61)                    DAN 35-28 (63)

**All odds from Caesars Sportsbook as 2/8/23**